Ahora descienden a seis los departamentos en los que continuará la lluvia

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según la última actualización de la Dirección de Meteorología emitida a las 16:46.
Esto se debe a que el sistema de tormentas continúa afectando al territorio nacional, con tendencia a extender su área de influencia y con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche de hoy.
¿Dónde lloverá?
Zona de cobertura de las tormentas será el norte y este de la región Oriental, así como también afectará a la región Occidental.
Los departamentos afectados son:
- Concepción.
- Amambay.
- Este de Canindeyú.
- Presidente Hayes.
- Alto Paraguay.
- Boquerón.