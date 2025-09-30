Clima

Ahora descienden a seis los departamentos en los que continuará la lluvia

La Dirección de Meteorología emitió su última actualización sobre el avance de las tormentas para esta tarde. La cantidad de departamentos afectados ahora es de seis. Te contamos en la siguiente nota dónde continuará la lluvia.

Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 17:46
Imagen ilustrativa: los paraguas son infaltables en los días de lluvia.
Imagen ilustrativa: los paraguas son infaltables en los días de lluvia.Pedro González, ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según la última actualización de la Dirección de Meteorología emitida a las 16:46.

Esto se debe a que el sistema de tormentas continúa afectando al territorio nacional, con tendencia a extender su área de influencia y con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche de hoy.

Lea más: Cómo prevenir accidentes en días de tormenta

¿Dónde lloverá?

Zona de cobertura de las tormentas será el norte y este de la región Oriental, así como también afectará a la región Occidental.

Los departamentos afectados son:

  • Concepción.
  • Amambay.
  • Este de Canindeyú.
  • Presidente Hayes.
  • Alto Paraguay.
  • Boquerón.
