Cómo prevenir accidentes en días de tormenta

Torrenciales lluvias se registran en gran parte del territorio nacional este martes. En medio de las tormentas eléctricas, los raudales y baches, se insta a los empleadores a tener tolerancia con las llegadas tardías, puesto que se pueden producir importantes accidentes camino al trabajo en estas condiciones adversas.

Lea más: Video: raudales peligrosos en zona de obras inconclusas de “Nenecho”

Así también, el Ministerio de Salud emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta para prevenir estos accidentes en días de tormenta:

No uses paraguas con punta de metal.

Evitá transitar por las calles inundadas, detenerse es lo más seguro.

Si estás en tu automóvil, apagá el motor, bajá la antena de la radio y cerrá las ventanillas.

Permanecé en un lugar seguro, dentro de la casa, en un edificio o bajo techo.

Apagá tu celular si estás en zonas al aire libre.

No te refugies debajo de un árbol o en lugares altos.

No te acerques a postes o cables de electricidad.

Evitá el contacto con herramienta u objetos de metal.

Desconectá los electrodomésticos. No uses el calefón.

Lea más: Siniestros viales camino al trabajo también son accidentes laborales

Preparación y prevención: claves para reducir riesgos

Las lluvias torrenciales generalmente provocan cortes de energía, inundaciones y accidentes domésticos.

Por ello, se recomienda contar con linternas, mantener cargados los dispositivos móviles, y asegurarse de que niños y adultos mayores permanezcan en lugares seguros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, es importante revisar periódicamente el estado de techos, desagües y sistemas eléctricos, para minimizar riesgos durante emergencias climáticas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mapa de raudales en Asunción

En la ciudad capital, la decadencia en materia de desagües pluviales genera grandes raudales con cada tormenta. Estas son las zonas que la Municipalidad de Asunción recomienda evitar para prevenir percances:

Avenida Artigas y Mburicaó

Avenida General Santos y San Antonio

Avenida Perú y Artigas

Montevideo, entre 12 y 13 Proyectadas

21 Proyectadas y Antequera

Virgen del Carmen y Sargento Marecos

Santa Ana y Roque Miranda

Avenida República Argentina y Caaguaz

Avenida Fdo. de la Mora y Bartolomé de las Casas

Avenida Fdo. de la Mora y De la Victoria

Avenida Eusebio Ayala y Boggiani

Paralelamente, también se recuerda que los cortes de energía dejan fuera de funcionamiento los semáforos, por lo que se insta a conducir con mucha precaución.