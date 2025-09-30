Clima

Alerta meteorológica por lluvias y tormentas eléctricas para gran parte del país

La Dirección de Meteorología actualiza su alerta por lluvias y tormentas eléctricas, y suman 12 los departamentos afectados, además de la capital del país, para la mañana de este martes.

Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 09:49
Persiste probabilidad de tormentas eléctricas en gran parte del país. Foto: Ñeembucú.
Lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos afecta a departamentos de ambas regiones, en la mañana de este martes.

El sistema de tormentas avanza sobre el territorio nacional, con tendencia a extender su área de influencia y con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.

Departamentos afectados

  1. Cordillera.
  2. San Pedro.
  3. Guairá.
  4. Caaguazú.
  5. Caazapá.
  6. Itapúa.
  7. Misiones.
  8. Paraguarí.
  9. Alto Paraná.
  10. Central.
  11. Ñeembucú.
  12. Pdte. Hayes.
  13. Asunción.

Medidas de seguridad en interiores

  • Permanezca lejos de ventanas y puertas, ya que el rayo puede viajar a través de los cristales y marcos metálicos.
  • Evite el contacto con el agua, incluyendo bañarse, ducharse o lavar los platos, ya que los rayos pueden conducir la electricidad a través de las cañerías.
  • Desconecte los electrodomésticos y equipos electrónicos para evitar que se dañen por sobretensiones eléctricas causadas por un rayo. Utilizar protectores contra sobretensiones también es recomendable.
  • Manténgase alejado de cables eléctricos, electrodomésticos grandes y cualquier objeto metálico que pueda conducir electricidad.
  • Cierre puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan atraer la descarga eléctrica
