Alerta meteorológica por lluvias y tormentas eléctricas para gran parte del país

Lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos afecta a departamentos de ambas regiones, en la mañana de este martes.

El sistema de tormentas avanza sobre el territorio nacional, con tendencia a extender su área de influencia y con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.

Departamentos afectados

Cordillera. San Pedro. Guairá. Caaguazú. Caazapá. Itapúa. Misiones. Paraguarí. Alto Paraná. Central. Ñeembucú. Pdte. Hayes. Asunción.

Medidas de seguridad en interiores