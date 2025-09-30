Alerta meteorológica por lluvias y tormentas eléctricas para gran parte del país

Lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos afecta a departamentos de ambas regiones, en la mañana de este martes.
El sistema de tormentas avanza sobre el territorio nacional, con tendencia a extender su área de influencia y con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.
Departamentos afectados
- Cordillera.
- San Pedro.
- Guairá.
- Caaguazú.
- Caazapá.
- Itapúa.
- Misiones.
- Paraguarí.
- Alto Paraná.
- Central.
- Ñeembucú.
- Pdte. Hayes.
- Asunción.
Medidas de seguridad en interiores
- Permanezca lejos de ventanas y puertas, ya que el rayo puede viajar a través de los cristales y marcos metálicos.
- Evite el contacto con el agua, incluyendo bañarse, ducharse o lavar los platos, ya que los rayos pueden conducir la electricidad a través de las cañerías.
- Desconecte los electrodomésticos y equipos electrónicos para evitar que se dañen por sobretensiones eléctricas causadas por un rayo. Utilizar protectores contra sobretensiones también es recomendable.
- Manténgase alejado de cables eléctricos, electrodomésticos grandes y cualquier objeto metálico que pueda conducir electricidad.
- Cierre puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan atraer la descarga eléctrica