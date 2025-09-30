Lluvias y tormentas continuarán en cuatro departamentos: ¿cuáles son?

Lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos son los fenómenos esperados para hoy, según la DMH.

Al respecto, aseguran que un sistema de tormentas continúa afectando al territorio nacional con tendencia a extender su área de influencia y por esto se genera la probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la noche de hoy.

La zona de cobertura corresponde al norte de ambas regiones: Oriental y Occidental.

Cuatro departamentos afectados

Según el aviso meteorológico emitido a las 19:25, estos son los cuatro departamentos afectados:

Concepción, Pte. Hayes Alto Paraguay Boquerón

