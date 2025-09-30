A qué hora juega Paraguay vs. Corea y dónde ver hoy en vivo

La selección paraguaya enfrenta a Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Albirroja de Antolín Alcaraz tiene la primera oportunidad de clasificar a los octavos de final. El partido ante los surcoreanos empieza a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso.

Paraguay vs. Corea del Sur: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Paraguay vs. Corea del Sur: ¿Dónde ver en vivo hoy?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8