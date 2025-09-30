A qué hora juega Paraguay vs. Corea y dónde ver hoy en vivo

La selección paraguaya enfrenta a Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Albirroja de Antolín Alcaraz tiene la primera oportunidad de clasificar a los octavos de final. El partido ante los surcoreanos empieza a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso.
Paraguay vs. Corea del Sur: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 20:00 horas
Argentina: 20:00 horas
Brasil: 20:00 horas
Uruguay: 20:00 horas
Chile: 20:00 horas
Ecuador: 18:00 horas
Colombia: 18:00 horas
Perú: 18:00 horas
Venezuela: 19:00 horas
Bolivia: 19:00 horas
El Salvador: 17:00 horas
México: 17:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas
Estados Unidos - Este: 18:00 horas
Inglaterra: 00:00 horas
España: 01:00 horas
Bélgica: 01:00 horas
Marruecos: 01:00 horas
Sudáfrica: 01:00 horas
Paraguay vs. Corea del Sur: ¿Dónde ver en vivo hoy?
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8