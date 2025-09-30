Meteorología: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias y tormentas en Paraguay?

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Eduardo Mingo, de la Dirección de Meteorología e Hidrología, comentó sobre el impacto de las fuertes lluvias registradas hoy por la mañana en varios puntos del país, especialmente en Asunción y el departamento Central, y reveló hasta cuándo las condiciones del tiempo se mantendrían inestables como hoy.

Intensas lluvias se registraron principalmente en la capital y el departamento Central durante la mañana de hoy, y el meteorólogo reveló que la acumulación de agua registrada en Asunción es de aproximadamente 80 milímetros desde que comenzaron las precipitaciones alrededor de las 6:30.

Mingo señaló que las lluvias continuarían de manera intermitente durante las próximas horas y que las nubes de tormenta actualmente sobre la capital y sus alrededores serían empujadas hacia el norte hacia la tarde y noche de hoy, por lo que pueden esperarse precipitaciones también en zonas del Chaco como el departamento de Boquerón.

Tormentas hasta el jueves y de nuevo el fin de semana

La mayor parte del país mantendría “altas probabilidades” de lluvias y tormentas mañana miércoles y el jueves.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¿Qué es el rayo globular? La ciencia tras el fenómeno eléctrico escurridizo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El viernes las condiciones se normalizarían con vientos del norte que empujarían los sistemas de tormenta hacia Argentina. Como consecuencia, el viernes y el sábado se espera un importante aumento de la temperatura que persistiría hasta el domingo.

Sin embargo, el domingo volverían a registrarse lluvias y tormentas que podrían ser comparables con las que se registraron hoy, advirtió el meteorólogo.