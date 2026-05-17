TSJE habla de “ataque al sistema” ante críticas a máquinas de votación para internas

Es domingo, durante una entrevista en el programa En Detalles, de ABC TV, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, afirmó que las críticas dirigidas al sistema de voto electrónico forman parte de una campaña de ataque no solo contra las máquinas de votación, sino también contra la propia institución electoral.

El ministro aseguró que el sistema ya fue utilizado en las elecciones municipales de 2021 y en las generales de 2023, procesos que calificó de “exitosos”. Añadió que la Justicia Electoral está preparada para organizar comicios “limpios, claros y transparentes” en las internas partidarias del próximo 7 de junio.

Bogarín sostuvo que existe el derecho a cuestionar el sistema, pero advirtió que no corresponde “difamar ni insultar” a la institución. Según indicó, detrás de las críticas existe un intento de “atacar el sistema” instaurado por la Ley Nº 6318/2019, que implementó las listas abiertas, el voto preferencial y el uso de máquinas electrónicas.

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Debate político y presión sobre el sistema

El titular del TSJE remarcó que cualquier modificación al modelo electoral debe discutirse en el Congreso Nacional y no en la Justicia Electoral, que actúa únicamente como órgano de aplicación de la normativa vigente.

“No somos fanáticos de este sistema”, afirmó Bogarín, aunque advirtió que volver al esquema anterior representaría “un retroceso”. En ese sentido, insistió en que la institución está abierta al diálogo con partidos, movimientos y sectores críticos.

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El presidente del TSJE también reconoció falencias en la comunicación institucional. Señaló que uno de los problemas es la falta de información clara hacia la ciudadanía y los actores políticos sobre los procedimientos técnicos y de seguridad de las máquinas.

“Lo que no se informa es como si no se hiciera”, expresó el ministro al anunciar una reestructuración de la estrategia comunicacional de la Justicia Electoral.

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TSJE detalla medidas de seguridad en los chips

Por su parte, Fausto Von Streber, director de Tecnologías de la Información y Comunicación, explicó los mecanismos de seguridad implementados en las boletas electrónicas y en el chip RFID incorporado en cada papeleta.

Según detalló, el chip funciona como un dispositivo de almacenamiento de datos y únicamente puede generar un voto válido cuando pasa por la máquina habilitada en la mesa correspondiente. Indicó además que el sistema verifica la autenticidad del chip antes de permitir la votación.

Von Streber aseguró que los datos almacenados dentro del chip están encriptados y que la clave de cifrado varía según la máquina utilizada, la credencial y otros elementos de identificación del proceso electoral.

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Antecedentes en Argentina y blindaje adicional

El director recordó que una tecnología similar fue utilizada anteriormente en Argentina, donde surgieron cuestionamientos debido a que la información podía ser leída a distancia. A raíz de esos antecedentes, indicó que Paraguay exigió incorporar mecanismos de encriptación para impedir accesos externos a los datos contenidos en el chip.

No obstante, pese a las explicaciones técnicas brindadas por el TSJE, continúan las dudas en distintos sectores políticos y técnicos sobre la auditabilidad y transparencia total del sistema, especialmente de cara a unas internas que volverán a poner a prueba la confianza ciudadana en el voto electrónico.