Dos departamentos siguen en zona de tormentas para esta noche

Según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), en la zona este de la región Oriental aún se registrarían lluvias y tormentas. ¿Cuáles son los departamentos afectados? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
02 de octubre de 2025 - 18:47
Fuerte lluvia en el este del país.
Fuerte lluvia en el este del país. Teresa Fretes

Este jueves se podrían registrar lluvias con tormentas eléctricas y también posibilidades de ráfagas de vientos de forma puntual, conforme un aviso meteorológico.

La DMH menciona que celdas de tormentas de desarrollo moderado continúan afectando el territorio nacional, con probabilidad de que generen fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual entre la tarde y noche de hoy.

La zona de cobertura corresponde al este de la región Oriental.

Dos departamentos afectados

Los dos departamentos afectados son Itapúa y Alto Paraná, en sus zonas este y sureste respectivamente.

