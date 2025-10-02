Lanzan guía para gestión de residuos con COP y mercurio

La guía “Gestión ambientalmente racional (GAR) de los productos que contienen Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y mercurio (Hg)” fue lanzado oficialmente el viernes pasado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Se trata de un documento técnico que busca fortalecer las políticas de residuos sólidos en Paraguay y promover un manejo seguro de materiales altamente contaminantes.

La publicación se enmarca en el proyecto denominado “Soluciones libres de mercurio y COP para la gestión ambientalmente racional de los desechos en Paraguay”.

El plan es liderado por el Mades e implementado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), con el acompañamiento de instituciones nacionales y regionales.

Objetivos de la guía

El objetivo principal de la guía es establecer lineamientos para la segregación, tratamiento y disposición final de productos que contienen COP y mercurio, dos sustancias que generan efectos negativos en la salud y el ambiente si no se gestionan de forma adecuada.

Según el Mades, el material está dirigido a autoridades y tomadores de decisión, así como a responsables de la gestión ambiental, y destaca los beneficios económicos, sociales y ambientales de un manejo responsable de estos productos.

El lanzamiento oficial de la guía se realizó el viernes pasado en el Salón Colombo del Hotel Palma Roga, en Asunción. El evento contó con la participación de representantes de instituciones públicas y organizaciones vinculadas a la gestión de residuos.