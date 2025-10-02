Clima

Los departamentos que están en zona de tormentas para las próximas horas

En el último aviso de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas permanece vigente en cuatro departamentos del país. ¿Cuáles? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
02 de octubre de 2025 - 13:06
Cielo nocturno, tormentas, rayos, truenos. Imagen ilustrativa
Cielo nocturno con truenos. Shutterstock

Según la DMH, este jueves se registrarían lluvias con tormentas eléctricas y también con posibilidades de ráfagas de vientos de forma puntual.

Asimismo, hay celdas de tormentas en desarrollo moderado continúan afectando el área de cobertura. La probabilidad de fenómenos de intensidad media a fuerte es baja, pero no se descartan que ocurra de manera puntual durante la siesta de hoy.

Núcleos de tormentas sobre el territorio nacional.
Núcleos de tormentas sobre el territorio nacional.

La zona de cobertura corresponde al oeste de la región oriental.

Cuatro departamentos afectados

  • Noroeste de Misiones.
  • Sur de Paraguarí.
  • Sur de Central.
  • Norte de Ñeembucú.

Lea más: Lluvias causaron aumento en el nivel de las aguas del río Paraguay

Enlace copiado