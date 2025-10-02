Los departamentos que están en zona de tormentas para las próximas horas

Según la DMH, este jueves se registrarían lluvias con tormentas eléctricas y también con posibilidades de ráfagas de vientos de forma puntual.
Asimismo, hay celdas de tormentas en desarrollo moderado continúan afectando el área de cobertura. La probabilidad de fenómenos de intensidad media a fuerte es baja, pero no se descartan que ocurra de manera puntual durante la siesta de hoy.
La zona de cobertura corresponde al oeste de la región oriental.
Cuatro departamentos afectados
- Noroeste de Misiones.
- Sur de Paraguarí.
- Sur de Central.
- Norte de Ñeembucú.
Lea más: Lluvias causaron aumento en el nivel de las aguas del río Paraguay