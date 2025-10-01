Lluvias causaron aumento en el nivel de las aguas del río Paraguay

Según los últimos datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología sobre los niveles del río Paraguay, varios puntos – entre ellos Asunción - registraron importantes aumentos en la altura de las aguas hoy, luego de las intensas lluvias registradas ayer martes.

De acuerdo a las cifras publicadas, el río Paraguay subió 14 centímetros con relación a la marca de ayer en Asunción y se situaba hoy al nivel de 1,01 metros.

El río subió también en medidas similares en Villeta e Itá Enramada, donde ganó 10 y 12 centímetros, respectivamente, con relación a los niveles que se registraban en esos puntos ayer.

Las aguas bajaron en otros puntos

Sin embargo, en todos los otros puntos de medición se registraron descensos en el nivel de altura del río.

El mayor descenso, de ocho centímetros, se registró en Isla Margarita, en la cuenca alta del río, mientras que en el resto de su extensión el río bajó entre tres y seis centímetros.

El único punto en el que no hubo variación entre ayer y hoy es Bahía Negra, donde el río se mantiene a una altura de 3,65 metros.