Meteorología: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias en Paraguay?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos del sur, con altas probabilidades de lluvias dispersas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del clima irían mejorando hacia el final de la jornada en gran parte del país. Mañana y el jueves no se esperan nuevas lluvias, excepto por algunas zonas del norte y este que podrían registrar precipitaciones y ocasionales tormentas.

El ambiente continúa fresco hoy en Paraguay, con temperaturas máximas de 19 grados centígrados en Asunción, 21 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 24 en el Chaco.

Las temperaturas aumentarían en los próximos días, con máximas de 22 grados el miércoles en Asunción y 25 grados el jueves.