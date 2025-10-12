Lluvias y tormentas continuarán este domingo en gran parte del país

En el transcurso de esta madrugada ingresó un sistema de tormentas al territorio nacional y afectó principalmente a los departamentos del sur, centro y este de la Región Oriental, mientras que también al sureste de la Occidental.

Se espera que estas condiciones continúen desarrollándose en las mencionadas zonas y también se extenderían gradualmente hacia otros puntos del país durante la jornada.

Para mañana, lunes 13, las lluvias y tormentas se concentrarían principalmente sobre el norte y este de ambas regiones, mientras que en el resto del territorio las condiciones presentarían una mayor estabilidad. En el caso del martes 14 de octubre, la probabilidad de lluvia ya es baja.

Finalmente, en lo que refiere a temperaturas, hoy se esperan entre 23 y 28 °C en la región Oriental, mientras que para la Occidental se esperan temperaturas entre 33 y 38 °C.

