Sistema de tormentas y frente frío ingresan al país: zonas afectadas esta noche

Un sistema de tormentas asociado al ingreso de un frente frío comenzó a desarrollarse en horas de la noche sobre el este de la región Oriental y se intensificará durante la noche de este sábado, según informó la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

De acuerdo con el informe publicado a las 18:34, los núcleos de tormentas se concentran actualmente sobre el norte y este del departamento de Canindeyú, aunque no se descarta que en las próximas horas se extiendan a otras zonas del país.

El pronóstico señala que el fenómeno se extenderá en el sur de la región Oriental durante la noche. En ese sentido, se prevé que los departamentos afectados sean los departamentos de Ñeembucú, Misiones e Itapúa.

Se esperan vientos de 120 km/h

La meteoróloga Aracely Fernández explicó que el frente frío ingresará desde el sur del país y avanzará hacia el centro y norte durante la madrugada del domingo.

Se espera acumulados de lluvia que podrían variar entre 40 y 120 milímetros, acompañados de vientos que alcanzarían hasta los 120 kilómetros por hora. Este sistema se mantendría activo al menos hasta la noche del domingo.

Con el ingreso del frente frío, los vientos rotarán al sector sur y se prevé un descenso temporal de las temperaturas, más notorio durante las primeras horas del domingo y el lunes.