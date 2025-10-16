Clima

Intensa lluvia en Itapúa en el amanecer de este jueves

Un núcleo de tormentas se desarrolla desde la madrugada de este jueves sobre gran parte del departamento de Itapúa, con intensas precipitaciones y actividad eléctrica. La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó la alerta meteorológica por posible tiempo severo en la región sur de nuestro país.

Por Sergio González
16 de octubre de 2025 - 07:57
Lluvias intensas en Encarnación desde la madrugada.Gentileza

La jornada de este jueves 16 de octubre amaneció con precipitaciones y un importante descenso de temperatura en el departamento de Itapúa. Tormentas eléctricas se presentaron desde las 5:00 aproximadamente, principalmente en el oeste y centro del séptimo departamento.

El temporal se caracterizó por intensas lluvias, con una acumulación registrada de 24,3 mm en Encarnación hasta las 7:00 de esta mañana, según la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Según reportes de pobladores, de manera puntual, habrían caído pequeños granizos en los distritos de Fram, Cambyretá y Capitán Miranda. La temperatura descendió hasta los 20 °C en gran parte del departamento. La humedad se mantuvo en 95 %, con vientos del noroeste en promedio de 10 km/h y ráfagas que alcanzaron los 31 km/h.

Lluvias en la zona de frontera de Encaranción.

Lea más: Meteorología: alerta de lluvias y tormentas este jueves en Paraguay

La DMH actualizó el boletín meteorológico por celdas de tormentas organizadas que continúan afectando el área de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual. Las zonas afectadas serían el centro y sur de Itapúa, el sur de Misiones y el sur de Ñeembucú.

