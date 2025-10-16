Clima

Meteorología: alerta de lluvias y tormentas este jueves en Paraguay

El pronóstico meteorológico para la jornada de hoy prevé precipitaciones y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo. Tres departamentos están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” durante la mañana.

16 de octubre de 2025 - 05:22
Se prevén más lluvias y tormentas para este martes.
En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados y vientos variables, con altas probabilidades de que se produzcan lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 4:00 está vigente una alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” - tormentas “moderadas a fuertes” - para las próximas horas en tres departamentos del sur: Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

Se espera que las condiciones de inestabilidad del clima se mantengan durante los próximos días, con más precipitaciones y tormentas en la mayor parte del país al menos hasta el sábado.

Jueves caluroso

Al ambiente se mantiene entre cálido y caluroso hoy en Paraguay, con temperaturas máximas que llegarían a 32 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 40 en el Chaco.

Se espera un leve descenso de la temperatura en los próximos días, con temperaturas máximas de 27 grados mañana viernes en Asunción y 26 grados el sábado.