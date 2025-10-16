Los 13 departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Núcleos de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose sobre el territorio nacional, lo que podría generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual, según el aviso emitido esta tarde por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

La alerta meteorológica indica que las condiciones favorecerán la ocurrencia de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento, con posibilidad de caída de granizos en algunos sectores.

El fenómeno afecta al centro, sur, este y noreste de la región Oriental, así como al sur de la región Occidental.

Departamentos bajo alerta

Asunción está incluida bajo la alerta, además de los departamentos: