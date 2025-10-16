Clima

Los 13 departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Meteorología emitió una alerta por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y alta probabilidad de granizos que afectarán varias zonas del país durante la tarde de este jueves.

16 de octubre de 2025 - 14:32
Tormenta eléctrica.
Tormenta eléctrica.

Núcleos de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose sobre el territorio nacional, lo que podría generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual, según el aviso emitido esta tarde por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

La alerta meteorológica indica que las condiciones favorecerán la ocurrencia de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento, con posibilidad de caída de granizos en algunos sectores.

El fenómeno afecta al centro, sur, este y noreste de la región Oriental, así como al sur de la región Occidental.

Departamentos bajo alerta

Asunción está incluida bajo la alerta, además de los departamentos:

  1. Centro y sur de Cordillera.
  2. Guairá.
  3. Caaguazú.
  4. Caazapá.
  5. Itapúa.
  6. Centro y sur de Misiones.
  7. Centro, norte y este de Paraguarí.
  8. Alto Paraná.
  9. Centro y norte de Central.
  10. Centro y sur de Ñeembucú.
  11. Norte y sur de Amambay.
  12. Oeste de Canindeyú.
  13. Sur de Presidente Hayes.