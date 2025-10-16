Meteorología: amplían alerta de tormentas y lluvias intensas a cinco departamentos

Poco antes de las 10:00 de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología divulgó un nuevo boletín de alerta de posibles tormentas y lluvias importantes que podrían registrarse en las próximas horas en el centro y sur de la Región Oriental de Paraguay.

“Celdas de tormentas organizadas continúan afectando otros departamentos del país, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual”, advierte el monitoreo meteorológico.

Se esperan lluvias “moderadas a intensas, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y alta probabilidad de caída de granizos de forma puntual”.

La alerta abarca a los departamentos de Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú y Paraguarí.

Lluvias seguirían mañana

El pronóstico general para hoy anuncia una alta probabilidad de lluvias y tormentas no solo en el sur, sino en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían al menos hasta el sábado.