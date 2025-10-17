Alerta de tormentas en seis departamentos para lo que queda de la tarde

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, de acuerdo a la última actualización de alerta por tormentas de la Dirección de Meteorología emitida a las 16:27.
Esto se debe a que los núcleos de tormentas continúan su desarrollo e intensificación sobre el territorio nacional, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante lo que resta de la tarde de hoy.
Lea más: Alerta de Meteorología por tormentas se extiende a Asunción y gran parte del país
¿Dónde lloverá?
Según el aviso meteorológico, la zona de cobertura de las tormentas es el norte y este de la región Oriental, cómo también el centro y sur de la región Occidental.
Los departamentos afectados son:
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
- Concepción.
- San Pedro, al norte.
- Caazapá, al noreste.
- Alto Paraná, al sur.
- Amambay.
- Presidente Hayes en el centro y este del departamento.