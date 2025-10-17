Clima

Alerta de tormentas en seis departamentos para lo que queda de la tarde

La Dirección de Meteorología actualizó el alerta por tormentas en la que anuncia fenómeno de tiempo severo en seis departamentos para lo que resta de la tarde de hoy. Te contamos dónde lloverá.

17 de octubre de 2025 - 18:30
El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, de acuerdo a la última actualización de alerta por tormentas de la Dirección de Meteorología emitida a las 16:27.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas continúan su desarrollo e intensificación sobre el territorio nacional, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante lo que resta de la tarde de hoy.

¿Dónde lloverá?

Según el aviso meteorológico, la zona de cobertura de las tormentas es el norte y este de la región Oriental, cómo también el centro y sur de la región Occidental.

Los departamentos afectados son:

  • Concepción.
  • San Pedro, al norte.
  • Caazapá, al noreste.
  • Alto Paraná, al sur.
  • Amambay.
  • Presidente Hayes en el centro y este del departamento.