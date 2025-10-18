Sábado con ambiente fresco y probabilidad de lluvias

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que durante las primeras horas de sábado persistirá un ambiente fresco a cálido, con temperaturas comprendidas entre 17 y 23 grados a nivel país.

Durante la tarde, el ambiente se tornaría ligeramente cálido, con temperaturas máximas entre 24 y 28 grados en la Región Oriental y 29 grados en la Región Occidental.

En el transcurso de la jornada persistirá la probabilidad de lluvias en el centro, este y norte de la Región Oriental, así como en gran parte del Chaco. Esto podría estar acompañado, de forma puntual, por actividad eléctrica, mientras que en los otros puntos del país, las condiciones irían mejorando gradualmente.

Los vientos predominarían del Sureste.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Alerta de Meteorología por tormentas se extiende a Asunción y gran parte del país

A partir de mañana y durante los próximos días de la semana, las condiciones atmosféricas mejorarían, manteniéndose estables, con cielos escasamente nublados, vientos del Sureste con intensidad variable y baja probabilidad de lluvia a nivel país.