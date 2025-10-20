Meteorología: así estará el tiempo al comenzar la semana en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos escasamente nublados y vientos del sureste, luego rotando al noreste. No se esperan lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Esas condiciones se mantendrían similares durante los próximos días. No se registrarían lluvias hasta el próximo fin de semana.

El ambiente oscilaría hoy entre fresco al amanecer y caluroso durante el resto del día, con temperaturas máximas de 28 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 33 en el Chaco.

Se esperan temperaturas similares mañana martes e índices levemente más altos el miércoles, con una máxima de 31 grados en la capital.

