LaMafiaManda: Acusan a exjuezas que supuestamente operaban para “Lalo” Gomes

El Ministerio Público presentó una acusación penal contra las juezas de Sentencia de Pedro Juan Caballero, Carmen Elizabeth Silva Bóveda y Ana Graciela Aguirre Núñez, tras mostrar que aparentemente operaban como un brazo ejecutor bajo las órdenes del fallecido exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes.

La jueza Carmen Silva Bóveda fue acusada por los delitos de cohecho pasivo agravado (coima), prevaricato y frustración a la ejecución penal en grado de tentativa. Por su parte, la magistrada Ana Aguirre Núñez afronta cargos por cohecho pasivo agravado y prevaricato. Ambas formaron parte del tribunal penal que, de forma unánime, absolvió de culpa y reproche a Waldemar Pereira Rivas, alias “Cachorrão”, sindicado como el autor intelectual del asesinato del periodista Leo Veras.

Magistrada, a disposición de “Lalo” a cambio de favores

La investigación fiscal, que se inició tras una imputación en diciembre de 2025, logró extraer conversaciones explícitas de la aplicación WhatsApp que exponen cómo las magistradas canjeaban fallos judiciales a cambio de favores políticos y ascensos de la mano de “Lalo” Gomes.

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El 9 de septiembre de 2021, la jueza Carmen Silva le escribió directamente al exdiputado Gomes para advertirle que las autoridades penitenciarias se oponían a trasladar a “Cachorrão” y que ella pretendía retener el expediente en la frontera para evitar el control de Asunción.

“No quería hacer el juicio en Asunción con el fiscal Marcelo Pecci, porque le va a querer dar 20 años”, redactó la magistrada Silva.

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Finalmente, por Sentencia Definitiva Nº 136, de 11 de noviembre de 2022, el Tribunal de Sentencia de Pedro Juan Caballero, presidido por Carmen Silva, Ana Aguirre y Mirna Soto, por unanimidad, absolvió a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão.

Dos votos seguros a cambio de impunidad en el JEM

El modus operandi criminal se extendía a otras causas, como el proceso por presunta trata de personas contra Anderson Ríos Villalba. El 12 de octubre de 2021, Silva Bóveda le avisó a “Lalo” Gomes que el juicio iniciaba ese día y le garantizó impunidad total ofreciendo el voto de su colega de tribunal.

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Solo tres días después, el 15 de octubre, la jueza Silva le envió fotografías de la sentencia al celular del exdiputado firmada por Silva, Ana Aguirre y Marcelina Quintana. Con dicho fallo absolvieron a Anderson Ríos, y también, Silva le recordó que por eso debía ayudarle a Ana Aguirre.

Filtración de la operación “Pavo Real Py I”

La jueza Carmen Silva habría frustrado operativos. Según la Fiscalía, la magistrada habría alertado con anticipación al diputado “Lalo” Gomes sobre la ejecución de la megaoperativo con “Pavo Real Py I”, llevada a cabo en julio de 2023.

Silva avisó a Gomes que las comitivas fiscales y policiales se preparaban para realizar 26 allanamientos simultáneos destinados a desmantelar el millonario esquema de lavado de dinero del capo narco Jarvis Chimenes Pavão.