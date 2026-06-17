Megaasalto en Santa Rita: Ministerio de Justicia abre sumario a agente penitenciario

En la madrugada de ayer se registró un asalto a cuatro entidades bancarias y financieras ubicadas en Santa Rita, Alto Paraná.

Los asaltantes utilizaron explosivos para abrir las bóvedas del banco GNB y del banco Familiar, también para las del banco Ueno y de una casa de cambios, pero estos dos dispositivos no detonaron.

Hoy, los intervinientes detuvieron a José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39), a quienes señalan como posibles responsables de haber adquirido los explosivos, de los que uno fue encargado de dar de baja o ingreso a los explosivos y el otro es el explosivista.

El Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que informó que ante las publicaciones y versiones que vinculan a Ramón Bogado, quien es agente penitenciario, con el hecho delictivo ocurrido en la ciudad de Santa Rita, dispusieron la apertura de una investigación administrativa inmediata a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

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“La institución actuará con la máxima rigurosidad, coordinando acciones directas y un trabajo conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público para el total esclarecimiento del caso. Asimismo, este Ministerio pondrá a disposición de los investigadores todos los antecedentes, informes pertinentes y legajos del personal que sean solicitados, garantizando una colaboración plena con la justicia”, aseguran.

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Agente penitenciario como sospechoso de megaasalto en Santa Rita

Agregan que en caso de confirmarse la participación o vinculación del funcionario en actividades ilícitas, se procederá a su inmediata desvinculación de la institución, sin perjuicio de las acciones penales y legales que correspondan.

“El Ministerio de Justicia reitera su firme compromiso con la transparencia, la legalidad y la depuración permanente del sistema penitenciario, no tolerando conductas que contravengan los principios y valores que rigen la función pública”, concluye el comunicado.

Luego de su detención, Ramón Bogado hizo declaraciones a medios de comunicación en las que negó estar involucrado en el aparente desvío de los explosivos.

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Bogado afirmó que él y el otro detenido forman parte de una “asociación” que se dedica a gestionar con la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) la compra de explosivos para empresas que explotan canteras. Dijo que no se dedica a la manipulación directa de los explosivos.

Detenido se defiende ante sospecha que lo vincula con asalto

Según manifestó, su rol era recibir informes de los usuarios sobre cada uso de un explosivo y registrarlo en el sistema de la Digemabel, que exige que se mantenga un registro de cada artefacto explosivo utilizado en la explotación minera.

Bogado comentó que fue abordado ayer por personal de la Digemabel que le informó que los explosivos utilizados en Santa Rita son “de un lote que compramos”, pero afirmó estar en “total desconocimiento” sobre cómo los explosivos llegaron a manos de los asaltantes.