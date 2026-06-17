Niño de siete años muere tras supuesta inacción médica y policial en Puerto Falcón

Un niño de apenas 7 años falleció en la madrugada del pasado martes. La madre del menor denuncia una presunta negligencia médica y abandono de auxilio por parte de los agentes de la Comisaría sexta de Puerto Falcón, a quienes acudió en busca de una patrullera para trasladar a su hijo enfermo a otro hospital.

Ante la falta de respuestas, el pequeño tuvo que ser llevado al hospital de IPS Yrendague por un vecino en un vehículo particular, donde lamentablemente habría ingresado sin signos de vida. El caso ya provocó la apertura de una auditoría médica externa, el relevo de la Policia de la zona y la convocatoria a una manifestación.

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Jennifer Paredes, madre del pequeño, relató que su hijo, el domingo pasado, padecía de un cuadro febril. Tras una primera atención y leve mejoría, el lunes a la tarde la salud del niño empeoró y manifestó fuertes dolores en la pierna y en la ingle, debilidad extrema y sudoración.

Cerca de las 21:00 de ese lunes, la mujer regresó de urgencia al Centro Distrital de José Falcón. “Mi hijo estaba débil, no se podía ni sentar. En el hospital la licenciada intentó ponerle una vía y no pudo. El doctor solo preparó agua con sal, me dijo que estaba súper deshidratado y me dio una orden de estudios. No pudieron determinar que mi hijo estaba grave, no me ofrecieron la ambulancia ni el oxígeno”, lamentó la madre durante una entrevista por la SNT.

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Al ver que la situación era crítica y que el hospital local no le brindaba soluciones por falta de equipos de radiografía y laboratorio, la mujer corrió hasta la Comisaría 6.ª de Puerto Falcón. Según su denuncia, el personal de guardia le negó el auxilio con la patrullera y mencionaron a la madre que era “imposible” realizar el traslado.

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Finalmente, tras valerse de la solidaridad de una amiga y un vecino, lograron llevar al niño al IPS, pero ya fue tarde.

Salud dice que había ambulancia y ordena una auditoría externa

El director del Centro Distrital de José Falcón, Dr. Luis Aquino, confirmó el inicio de una auditoría médica externa para deslindar responsabilidades y determinar si el médico tratante cometió un error de diagnóstico.

El directivo refirió que, según el reporte del profesional de guardia, el niño presentaba “signos vitales estables y saturaba bien”, por lo que no se consideró un criterio de traslado de urgencia médica.

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Aquino explicó que el médico ordenó estudios ambulatorios, como una radiografía, un laboratorio y un hisopado para detectar virus respiratorios o arbovirosis, y que, como la familia contaba con seguro social, se coordinó que fueran al IPS.

Sin embargo, admitió que la ambulancia con oxígeno y el chofer estaban disponibles en el predio del hospital en el momento en que la madre retiraba al paciente por sus propios medios.

Agentes policiales están bajo investigación

El director de Prevención de Presidente Hayes, comisario Mariano Sosa, extendió un pedido de disculpas público a la familia en nombre de la institución y reconoció que existieron fallas graves en el protocolo de asistencia.

“Lo primero que se determinó es que el jefe de la Comisaría de Falcón fue relevado de su cargo de forma inmediata. El personal que estuvo de guardia ya fue apartado y quedó a disposición de Asuntos Internos y de la justicia ordinaria”, confirmó el comisario Sosa.

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Por su parte, el comisario Gilberto Palacios, uno de los jefes de la Comisaría Sexta de Puerto Falcón, expresó a ABC que estaban predispuestos a ayudar, pero que debido a la desesperación, la madre ya se había retirado rápidamente del lugar en busca de otra alternativa de transporte.

La ciudadanía falconense anunció una movilización pacífica frente a la sede de la Comisaría 6.ª para este jueves a las 08:00.