Meteorología: ¿cómo estará hoy el tiempo en Paraguay y cuándo vuelve a llover?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos moderados del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas en la mayor parte del país, aunque algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental sí podría registrar precipitaciones dispersas.

Esas lluvias podrían extenderse a la mayor parte del resto del país mañana jueves y no se descartan tormentas eléctricas en varias zonas, entre ellas Asunción. El viernes no se esperan precipitaciones, pero sí cielos nublados que presagiarían un fin de semana lluvioso.

El ambiente se mantiene entre cálido y caluroso en Paraguay este miércoles, con temperaturas máximas que ascenderían a 31 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 38 en el Chaco.

Los índices de mañana serían muy levemente más bajos, pero el viernes se espera un pronunciado aumento de la temperatura, con una máxima de 36 grados en la capital.