Los tres departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas, ráfagas de vientos moderadas y también la probabilidad de caída de granizos es lo que reporta la DMH.
Asimismo, aseguran que celdas de tormentas de variada intensidad continúan desarrollándose sobre el territorio nacional durante el mediodía y siesta de hoy.
Por esto se mantiene la probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual, especialmente en la zona centro de la Región Occidental y noreste de la Oriental.
Tres departamentos afectados
Los tres departamentos afectados son:
- Suroeste de Concepción.
- Oeste de San Pedro.
- Presidente Hayes.
