Gran parte del país se encuentra bajo tormenta: estas son algunas recomendaciones

Desconectar los electrodomésticos es otra de las principales recomendaciones ante tormentas eléctricas. Desde la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), lanzaron una serie de recomendaciones.
Recomendaciones
- Desconectar todos los electrodomésticos para evitar daños por la intensidad de las descargas.
- Tomar todas las medidas necesarias para prever posibles interrupciones en el suministro de energía eléctrica que pudieran darse ante la intensidad de las condiciones climáticas severas.
- Si existen cables sueltos, considerar en todo momento las líneas como energizadas y registrar el reclamo a través de los canales habilitados por la ANDE.
- No usar artefactos eléctricos como secadores de pelo, planchas, televisores, heladeras, microondas, cargadores de celular, etc.
- Buscar un lugar seguro mientras duren las lluvias severas o existan descargas eléctricas.
Antes de la tormenta
- Preparar un kit de emergencia: linterna, radio con pilas, botiquín, copias de documentos importantes y un cargador portátil para el celular.
- Elaborar un plan familiar: cómo se comunicarán y adónde irán en caso de emergencia. Identificar las zonas seguras dentro del hogar y las rutas de evacuación.
- Revisar la vivienda: asegurarse que el techo y los desagües estén en buen estado. Si es necesario, proteger el techo con sacos de arena. Mantener en buenas condiciones árboles y arbustos cercanos a la vivienda.
- Mantenerse informado: seguir los avisos y las alertas del servicio meteorológico local para saber cuándo es probable que ocurra una tormenta.
Durante la tormenta
- Permanecer adentro: no acercarse a puertas, ventanas de cristal, tragaluces o la chimenea.
- Cerrar puertas y ventanas: evitará las corrientes de aire que pueden atraer los rayos.
- Desenchufar los aparatos eléctricos: desconectar televisores, computadoras y electrodomésticos para protegerlos de una subida de tensión. No utilizar teléfonos fijos.
- Evitar el agua: no se duche, bañe o lave los platos, ya que el agua puede conducir la electricidad.
- Alejarse de objetos metálicos: no acercarse a cables, tuberías ni otros objetos metálicos.
- Ante una inundación: mantenerse alejado de las zonas inundadas y de los cables eléctricos caídos.