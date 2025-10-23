Meteorología: emiten alerta para seis departamentos por lluvias y tormentas

Poco antes de las 6:30 de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la posibilidad de que se registren lluvias y tormentas en las próximas horas en varios departamentos del Chaco y la Región Oriental de Paraguay.

El anuncio indica que “núcleos de tormentas persisten sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la mañana de hoy”.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas con ráfagas de viento “moderadas” y no se descarta caída de granizo.

La alerta va dirigida a los departamentos de Misiones, Paraguarí, Ñeembucú, al centro, oeste y sur de Presidente Hayes; al sur de Alto Paraguay y al sur de Boquerón.

Fin de semana lluvioso

El pronóstico para este jueves indica que podrían registrarse también lluvias dispersas en varias otras zonas del país, entre ellas Asunción.

No se esperan lluvias mañana viernes. Sin embargo, el sábado se registrarían precipitaciones y tormentas eléctricas en gran parte del país.