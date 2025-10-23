Clima

Nueva alerta de tormentas para Asunción y seis departamentos

Un nuevo aviso de Meteorología anuncia lluvias con tormentas eléctricas, ráfagas de vientos y probable caída de granizos durante esta mañana. Los fenómenos se presentarían en Asunción y seis departamentos.

23 de octubre de 2025 - 09:58
Una jornada de tormentas en Asunción. (Imagen de referencia)Arcenio Acuña, ABC

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo aviso especial por fenómenos de tiempo severo que podrían registrarse de manera puntual en el transcurso de esta mañana.

El informe advierte sobre la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas moderadas, acompañadas de ráfagas de viento y caída de granizos en forma puntual.

Según el reporte, núcleos de tormentas persisten sobre la zona de cobertura, con posibilidad de generar condiciones severas en áreas específicas.

La alerta meteorológica abarca el noroeste de la Región Oriental y el centro y suroeste de la Región Occidental o Chaco.

Zonas afectadas:

  1. Asunción
  2. Oeste de San Pedro
  3. Oeste de Cordillera
  4. Norte de Paraguarí
  5. Norte de Central
  6. Centro y sur de Presidente Hayes
  7. Oeste de Alto Paraguay.