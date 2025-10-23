Nueva alerta de tormentas para Asunción y seis departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo aviso especial por fenómenos de tiempo severo que podrían registrarse de manera puntual en el transcurso de esta mañana.

El informe advierte sobre la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas moderadas, acompañadas de ráfagas de viento y caída de granizos en forma puntual.

Según el reporte, núcleos de tormentas persisten sobre la zona de cobertura, con posibilidad de generar condiciones severas en áreas específicas.

La alerta meteorológica abarca el noroeste de la Región Oriental y el centro y suroeste de la Región Occidental o Chaco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Meteorología: emiten alerta para seis departamentos por lluvias y tormentas

Zonas afectadas: