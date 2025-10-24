¡Atención! Se aproximan tormentas con vientos de hasta 90 km/h

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial este viernes a las 11:15, en el que anuncia el ingreso de un sistema de tormentas que afectará a todo el territorio nacional durante el fin de semana.

Según el reporte, las precipitaciones se iniciarán en la mañana del sábado. Primeramente, afectará el extremo suroeste de la región Oriental, y se extenderá hacia otras zonas del centro y noreste del país, también la región Occidental.

El fenómeno estará acompañado de lluvias, descargas eléctricas, vientos moderados a fuertes y posibles granizadas. Meteorología advirtió que las ráfagas de viento podrían alcanzar los 90 km/h.

Departamentos afectados

El sistema de tormentas comenzará a sentirse desde la mañana en los departamentos de Ñeembucú, Misiones y Paraguarí. Posteriormente, se extenderá hacia la tarde a Itapúa, Caazapá, Guairá, Central, Asunción, Cordillera, San Pedro, Presidente Hayes y Boquerón.

Durante la noche, el fenómeno abarcará el resto del país, con acumulados de lluvia de entre 20 y 100 milímetros.

Meteorología detalló que los acumulados más importantes se concentrarán en el centro-noreste del Chaco. Por otro lado, en el extremo suroeste las lluvias serían moderadas.

Se anuncia ingreso de frente frío

La meteoróloga Ana Pereira explicó que, tras el paso del sistema, se espera la rotación de los vientos al sector sur, lo que marcará el ingreso del frente frío y un descenso de la temperatura.