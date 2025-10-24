Alerta: fuertes ráfagas de viento azotarán en gran parte del país

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) del Gobierno del Paraguay emitió un Aviso Meteorológico especial para la jornada de hoy, viernes 24 de octubre de 2025, debido a la previsión de ráfagas de viento con intensidad moderada a fuerte que afectarán a prácticamente todo el territorio nacional. El aviso fue emitido a las 06:45.

El fenómeno esperado es el aumento significativo de la intensidad del viento a lo largo de este viernes. Las ráfagas más potentes se registrarán en el noroeste de la Región Occidental (Chaco), donde podrían alcanzar velocidades de hasta 100 km/h con dirección predominante del norte.

Para el resto del país, incluyendo la totalidad de la Región Oriental y las demás zonas del Chaco, se esperan ráfagas que rondarán los 75 km/h, con una dirección dominante del noreste. En cuanto a la velocidad promedio sostenida, el reporte indica valores de alrededor de 50 km/h en el Chaco y 20 km/h en la zona Oriental.

Zonas y duración de la alerta

La zona de cobertura abarca las regiones Oriental y Occidental. Los departamentos afectados son:

Asunción

Concepción

San Pedro

Cordillera

Guairá

Caaguazú

Caazapá

Itapúa

Misiones

Paraguarí

Alto Paraná

Central

Ñeembucú

Amambay

Canindeyú

Presidente Hayes

Alto Paraguay

Boquerón

Según el informe oficial de la DMH, la duración del fenómeno se limita a “la jornada de hoy, viernes 24”, sin que se especifique una extensión por varios días.

Calor intenso antes de la tormenta

El pronóstico para este viernes indica temperaturas máximas de entre 32 y 35 °C para la región Oriental y hasta 40 °C para la Occidental.

Para mañana sábado se prevé el ingreso de un sistema de tormentas que afectaría inicialmente al extremo suroeste de la región Oriental y luego se desplazaría a otras zonas del país.

Tras el paso de las tormentas, se espera la rotación de vientos al sector sur y el predominio de un ambiente fresco a cálido durante los siguientes días.