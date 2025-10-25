Clima

Meteorología anuncia lluvias y tormentas en diez departamentos: ¿cuáles?

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso sobre lluvias, tormentas y otros fenómenos que se registrarían a lo largo del territorio nacional. De momento, hay diez departamentos afectados.

Por ABC Color
25 de octubre de 2025 - 15:18
Imagen de referencia. Cielo nublado en playas de Encarnación.
Imagen ilustrativa: cielo nublado en Encarnación. ABC Color

Según la DMH, este sábado se registrarían lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes, al igual que una alta probabilidad de caída de granizos.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas se desarrollan sobre el país con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de hoy.

Celdas de tormentas.
Celdas de tormentas.

La zona de cobertura corresponde a la región Oriental y también la parte centro y sur de la Occidental.

Diez departamentos afectados

En total, hay estos son los diez departamentos donde se presentarían los mencionados fenómenos:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

  1. Centro y sur de San Pedro
  2. Centro y este de Cordillera
  3. Caaguazú
  4. Caazapá
  5. Itapúa
  6. Misiones
  7. Sur de Alto Paraná
  8. Ñeembucú
  9. Presidente Hayes
  10. Sur de Boquerón

Lea más: Avanza el sistema de tormentas y es alta la probabilidad de caída de granizos