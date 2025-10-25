Meteorología anuncia lluvias y tormentas en diez departamentos: ¿cuáles?

Según la DMH, este sábado se registrarían lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes, al igual que una alta probabilidad de caída de granizos.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas se desarrollan sobre el país con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de hoy.

La zona de cobertura corresponde a la región Oriental y también la parte centro y sur de la Occidental.

Diez departamentos afectados

En total, hay estos son los diez departamentos donde se presentarían los mencionados fenómenos:

Centro y sur de San Pedro Centro y este de Cordillera Caaguazú Caazapá Itapúa Misiones Sur de Alto Paraná Ñeembucú Presidente Hayes Sur de Boquerón

