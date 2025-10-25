Avanza el sistema de tormentas y es alta la probabilidad de caída de granizos

Según el aviso meteorológico emitido antes de las 11:00, el sistema de tormentas avanza sobre el centro y sur de la Región Oriental. Es alta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en forma puntual, en lo que resta de la mañana y primeras horas de la tarde.

Lea más: Tormentas intensas marcarán el inicio del fin de semana

Actualmente, están bajo alerta el centro, sur y oeste de Guairá, centro y oeste de Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, centro y sur de Central y Ñeembucú.

Se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, además de ráfagas de viento de la misma intensidad. En estas zonas mencionadas, es alta la probabilidad de caída de granizos.

Así avanzará la tormenta este fin de semana

Por otra parte, cabe resaltar que sigue vigente el boletín meteorológico especial emitido para este fin de semana. Según el mismo, el sistema de tormentas generará ráfagas de viento cercanas a los 90 km/h, sin descartar valores superiores de manera puntual.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los acumulados de lluvias más importantes estarían concentrados en el centro-noreste de la Región Occidental.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¡Atención! Se aproximan tormentas con vientos de hasta 90 km/h

El temporal afectará a todos los departamentos del país en horas de la tarde de hoy. Se espera que las lluvias disminuyan en la noche, pero solamente en Ñeembucú y Misiones.

En la madrugada, seguirá mermando el temporal y también, además de los dos mencionados, quedarían fuera de la zona de tormentas los departamentos de Itapúa, Paraguarí, Central, Asunción y Boquerón. El resto seguirá bajo alerta.

El temporal continuaría en la mañana del domingo solo en Alto Paraná, Concepción, Canindeyú, Amambay y Alto Paraguay.

Se espera que estas lluvias traigan consigo un descenso de las temperaturas.