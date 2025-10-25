Todo el territorio nacional se encuentra bajo alerta por tormentas eléctricas, según el boletín especial de la Dirección de Meteorología.

Se espera lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos.

El sistema de tormentas se desplaza sobre la zona de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche de hoy.

Departamentos afectados

Concepción. San Pedro. Cordillera. Guairá. Caaguazú. Caazapá. Itapúa. Misiones. Paraguarí. Alto Paraná. Central. Ñeembucú. Amambay. Canindeyú. Pte. Hayes. Alto Paraguay. Boquerón.

La alerta también afecta a Asunción, capital de la República.

