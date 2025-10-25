Clima

Todo el territorio nacional se encuentra bajo alerta por tormentas eléctricas

La Dirección de Meteorología e Hidrología actualizó su alerta por tormentas eléctricas, para este sábado, que afecta a todo el territorio nacional.

Por ABC Color
25 de octubre de 2025 - 19:03
Tormenta eléctrica en territorio paraguayo
Tormenta eléctrica en territorio paraguayo

Todo el territorio nacional se encuentra bajo alerta por tormentas eléctricas, según el boletín especial de la Dirección de Meteorología.

Se espera lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos.

El sistema de tormentas se desplaza sobre la zona de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche de hoy.

Lea más: Meteorología anuncia lluvias y tormentas en diez departamentos: ¿cuáles?

Imagen satelital emitida por la Dirección de Meteorología. Todo el país bajo alerta por tormentas.
Imagen satelital emitida por la Dirección de Meteorología. Todo el país bajo alerta por tormentas.

Departamentos afectados

  1. Concepción.
  2. San Pedro.
  3. Cordillera.
  4. Guairá.
  5. Caaguazú.
  6. Caazapá.
  7. Itapúa.
  8. Misiones.
  9. Paraguarí.
  10. Alto Paraná.
  11. Central.
  12. Ñeembucú.
  13. Amambay.
  14. Canindeyú.
  15. Pte. Hayes.
  16. Alto Paraguay.
  17. Boquerón.

La alerta también afecta a Asunción, capital de la República.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy