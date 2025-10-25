Tormentas intensas marcarán el inicio del fin de semana

El amanecer de este sábado llegó con calor y humedad en gran parte del país, pero con condiciones de inestabilidad que se intensifican rápidamente. Según el meteorólogo Juan Gamarra, se registrarán tormentas eléctricas y vientos intensos en gran parte del país en el transcurso del día.

De acuerdo con el pronóstico extendido, la inestabilidad persistirá mañana domingo, especialmente en el norte y este del país, donde se esperan lluvias y tormentas de mayor intensidad.

Para el lunes, las condiciones mejorarían gradualmente en el centro y sur de la Región Oriental, aunque los amaneceres se presentarán frescos en gran parte del territorio.

Además, los vientos rotarán del Norte al Sur y el ambiente se tornará fresco en horas de la noche, sobre todo en el centro, este y sur de la Región Oriental, así como en el sur del Chaco.

Alerta vigente para el Sur

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un aviso meteorológico a las 5:03 de este sábado, señalando la posibilidad de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y la probabilidad de caída de granizos.

La zona de cobertura incluye el sur de la región Oriental. De acuerdo a la alerta, el temporal afectará principalmente a los departamentos de centro y oeste de Itapúa, Misiones y Ñeembucú, donde los fenómenos más severos podrían registrarse durante las primeras horas del día.