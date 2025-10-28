Meteorología: ocho departamentos de Paraguay bajo alerta de tormentas

Poco antes de las 11:30 de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante una alta probabilidad de que se produzcan más “fenómenos de tiempo severo” en varias zonas del país durante las próximas horas, luego de una mañana que registró lluvias y tormentas en gran parte de Paraguay, incluyendo a Asunción.

“Celdas de tormentas siguen desarrollándose sobre la zona de cobertura, por lo que es alta la probabilidad de que generen puntualmente fenómenos de tiempo severo”, indica el anuncio.

Se esperan lluvias “moderadas a intensas” y tormentas eléctricas con vientos “moderados a fuertes”. Los departamentos afectados serían San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Alto Paraná y Canindeyú.

Lea más: Pronóstico del tiempo: ¿semana calurosa o fría con lluvias?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pronóstico extendido indica que las lluvias podrían continuar mañana miércoles y el jueves en algunas zonas del norte del país, pero las condiciones se normalizarían desde mañana en el resto del país.