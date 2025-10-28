Clima

Tormentas se inician en territorio chaqueño e irían avanzando

La Dirección Nacional de Meteorología actualizó el boletín especial para anunciar sobre celdas de tormentas se desarrollan sobre parte de la región Occidental. Según las previsiones, las lluvias se irían extendiendo hacia varios puntos del país este martes.

Por ABC Color
28 de octubre de 2025 - 07:40
El temporal previsto afectará inicialmente en Presidente Hayes esta mañana.
Esta mañana, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una alerta por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento y posible caída de granizos, que podrían afectar este martes a varias zonas del Chaco paraguayo.

Según el aviso vigente, las celdas de tormentas persisten sobre la región Occidental y podrían generarse fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.

Zona de cobertura de la tormenta en la mañana de este martes.
Tormentas se iniciarán en Presidente Hayes

La zona que se verá principalmente afectada en las próximas es el centro, oeste y sur de Presidente Hayes. No obstante, según las previsiones, se registrarán más lluvias y tormentas en gran parte del territorio nacional en el transcurso del día.

Desde Meteorología recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles ráfagas de viento, descargas eléctricas y la probabilidad de caída de granizos.

