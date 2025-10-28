Meteorología: pronostican martes lluvioso y con tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos moderados del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el centro, sur y norte.

Aunque en algunas zonas del norte del país las lluvias podrían continuar el miércoles e incluso el jueves, en la mayor parte del territorio paraguayo el clima se normalizaría desde mañana.

El ambiente se mantiene entre fresco y cálido este martes, con temperaturas máximas que llegarían a 24 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este, 23 en Encarnación y hasta 30 en el Chaco.

Lea más: Pronóstico del tiempo: ¿semana calurosa o fría con lluvias?

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.