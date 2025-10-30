Meteorología: arranque fresco con lloviznas y luego con mejora gradual

Este jueves amanecerá con un ambiente fresco a cálido en la mayoría de los departamentos del país, acompañado de lloviznas leves en las primeras horas, según el reporte oficial de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Los vientos del sector sur predominarán en todo el territorio nacional, lo que mantendrá temperaturas agradables y favorecerá un leve descenso térmico hacia la noche.

Hacia la tarde, el clima irá mejorando de sur a norte, con disminución de nubosidad y un ambiente más cálido, lo que permitirá una jornada estable en gran parte del país.

Asunción: cielo mayormente nublado y vientos del sur

En Asunción, se prevé una jornada con cielo mayormente nublado y vientos del sur durante todo el día. La mañana se presentará con temperaturas entre 13 y 22 °C, con ambiente fresco a cálido y posibilidad de lloviznas aisladas, que cesarían hacia el mediodía.

Durante la tarde, las temperaturas rondarán los 22 a 24 °C, con cielo aún nublado, pero sin lluvias, lo que generará una sensación térmica agradable.

Hacia la noche, el clima se tornará cálido a fresco, con cielo parcialmente nublado y una mínima estimada de 18 °C.

Condiciones en el interior del país

En cuanto al resto de la Región Oriental, Concepción, San Pedro y Caacupé tendrán un amanecer fresco, con lloviznas temporales y mejoras hacia el mediodía. Las temperaturas máximas estarán entre 24 y 25 °C.

Hacia el sur, en localidades como Encarnación, San Juan Bautista y Pilar, el ambiente será fresco a cálido, con cielos parcialmente nublados y mínimas que oscilarán entre 11 y 12 °C, mientras que las máximas llegarán a los 24 o 25 °C.

En el este del país, tanto en Ciudad del Este y Salto del Guairá, se esperan condiciones similares, con lloviznas tempranas seguidas de una mejora gradual durante la tarde. Las temperaturas máximas se ubicarán cerca de los 25 °C, con vientos del sur que aportarán frescura.

El Chaco: lluvias dispersas y leve mejora

En la región Occidental o Chaco, se prevén lluvias dispersas durante la mañana, principalmente en Pozo Colorado, Fuerte Olimpo y Mariscal Estigarribia.

Las temperaturas mínimas estarán entre 13 y 16 °C, mientras que las máximas alcanzarán los 24 a 26 °C. Con el correr del día, las precipitaciones irán disminuyendo y se mantendrán los vientos del sur, lo que generará un ambiente templado y estable hacia la noche.