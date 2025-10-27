Pronóstico del tiempo: ¿semana calurosa o fría con lluvias?

Araceli Fernández, pronosticadora de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), explicó que esta semana se presentaría con amaneceres frescos y vientos del sector sur.

Precisó que este lunes amaneció con 19 °C en Central, y entre 17 y 18 °C en otros puntos del país.

Mencionó que entre hoy y mañana martes tenemos probabilidades de lluvias, especialmente en los departamentos del norte, este y también parte del centro.

Lluvias entre lunes y martes

Fernández, asimismo, indicó que el aviso meteorológico vigente afecta al norte del Chaco y la región oriental, en zonas como Concepción, Amambay, Alto Paraguay, Presidente Hayes y Boquerón.

Agregó que en Central podrían darse lluvias leves y dispersas debido al ingreso de un frente frío.

Descenso de temperaturas a mitad de semana

Según la pronosticadora, ara el sur del país, las mínimas llegarían a 12 o 13 °C, mientras que en Central se prevé entre 14 y 15 °C. “Miércoles y jueves serían los días en los que tendríamos las temperaturas más bajas de la semana”, indicó.

Indicó que las máximas oscilarán entre 24 °C y 25 °C, sin superar los 30 °C. Además, a partir del viernes comenzaría un leve ascenso.

Predominio de nubosidad

Igualmente, mencionó que durante gran parte de la semana estaríamos teniendo predominancia de nubes e intervalos de nubosidad. Recién desde jueves se espera “una disminución de la nubosidad y más rayos del sol durante gran parte del día”.

Fin de semana con lluvias y frío

Con relación al fin de semana, refirió que para el sábado y domingo nuevamente se visualiza “cierta configuración para lluvias”.

Fernández, además, adelantó que habría una irrupción de frente frío.