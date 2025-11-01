Alerta: tormentas para 14 zonas del país esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso meteorológico ante la presencia de lluvias y tormentas de variada intensidad que afectan a gran parte del país durante este sábado.

Según el reporte, se prevé que estos fenómenos puedan intensificarse en las próximas horas, generando condiciones de tiempo severo de manera puntual.

El informe señala la posibilidad de lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y caída de granizos, especialmente durante las primeras horas de la tarde.

Zonas a ser afectadas por las tormentas

La alerta rige para la Región Oriental y el sur del Chaco e incluye los siguientes departamentos:

Asunción

San Pedro (centro y sur)

Cordillera

Guairá

Caaguazú

Caazapá

Itapúa

Misiones

Paraguarí

Alto Paraná

Central

Ñeembucú

Canindeyú (centro y sur)

Presidente Hayes (centro y sur)

La DMH insta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la exposición durante tormentas, para evitar percances.