¿Cómo estará el tiempo este sábado? Se inicia noviembre con tiempo inestable

Arranca el mes de noviembre con un fin de semana inestable, de acuerdo al pronóstico emitido por la Dirección de Meteorología este sábado.

El amanecer de hoy se presenta fresco, con un cielo mayormente nublado y vientos variables en gran parte del territorio nacional.

Agregan que durante la jornada, se prevé la incursión de un sistema de tormentas que afectaría principalmente el centro, norte, este y sureste de la Región Oriental, pudiendo dejar acumulados puntuales entre 60 y 120 mm.

Asimismo, no se descartan fenómenos puntualmente importantes. Tras el paso del sistema, se prevé la rotación de los vientos al sector Sur y el predominio de un ambiente fresco a cálido, al menos hasta el lunes. Las temperaturas máximas previstas para hoy son en la Región Oriental con entre 25 y 30 °C y en la Región Occidental entre 30 y 33 °C.

Boletín especial por tormentas

Se prevé la incursión de un sistema de tormentas desde el sábado que afectaría a gran parte del territorio nacional, pudiendo ocasionar fenómenos puntualmente importantes a su paso.

Se estiman acumulados de lluvia de entre 20 y 120 mm, especialmente en la región Oriental. Además, se prevén ráfagas de viento cercanas a los 90 km/h, sin descartar valores superiores de manera puntual.

En Itapúa y noreste de Misiones se aguardan lluvias acumuladas de entre 60 y 120 mm, con vientos de ráfagas puntuales de hasta 90 km/h entre la mañana y noche del sábado. En Ñeembucú y el suroeste de Misiones, las lluvias acumuladas serán de entre 20 y 50 mm en el mismo plazo de tiempo.

En Paraguarí, Asunción, Caazapá, Guairá y Central las lluvias acumuladas de entre 60 y 120 mm y ráfagas de viento de hasta 90 km/h se extenderán hasta la madrugada del domingo. En Cordillera, Caaguazú y este de Presidente Hayes, estas mismas condiciones se extenderán desde la mañana del sábado hasta la tarde del domingo. En el oeste de Presidente Hayes, las lluvias acumuladas serán de entre 20 y 50 mm.

En Alto Paraná las lluvias acumuladas de entre 60 y 120 mm y ráfagas de viento de hasta 90 km/h iniciarán a la tarde del sábado y se extenderán hasta la tarde del domingo, mientras que en Concepción, Ñeembucú y Amambay se extenderán hasta la noche del domingo.

En San Pedro las lluvias acumuladas de entre 60 y 120 mm y ráfagas de viento de hasta 90 km/h iniciarán a la mañana del sábado y continuarán hasta la noche del domingo. En Alto Paraguay las lluvias acumuladas serán de entre 20 y 50 mm desde esta noche hasta el domingo a la noche.

En el este de Boquerón, las lluvias acumuladas de entre 60 y 120 mm y ráfagas de viento de hasta 90 km/h iniciarán esta noche, pero irán hasta la mañana del domingo, mientras que para el oeste se aguardan lluvias acumuladas de entre 20 y 50 mm.

Tiempo en Asunción

En Asunción la temperatura es de 22 ° C, con un cielo nublado, sensación térmica de 22 ° C, humedad del 74%, viento de 9 kilómetros del sureste.

Para la mañana se aguardan temperaturas de entre 20 y 24 °C, con un ambiente cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Para la tarde la temperatura será de entre 24 y 26 °C, con un ambiente cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

A la noche las temperaturas serán de entre 24 y 22 °C, ambiente cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.