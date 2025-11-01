Estos son los catorce departamentos bajo alerta meteorológica por tormentas eléctricas

Lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos, anuncia Meteorología, para la noche de este sábado.
Núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante la noche de hoy.
Lea más: Persiste alerta por tormentas para gran parte del país
Departamentos afectados
- San Pedro.
- Cordillera.
- Guairá.
- Caaguazú.
- Caazapá.
- Itapuá.
- Misiones.
- Paraguarí.
- Alto Paraná.
- Central.
- Ñeembucú.
- Amambay.
- Canindeyú.
- Pte. Hayes.