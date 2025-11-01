Clima
01 de noviembre de 2025 - 20:53

Estos son los catorce departamentos bajo alerta meteorológica por tormentas eléctricas

Tormenta eléctrica.
Pronóstico de tormentas eléctricas para la noche de este sábado. mishooo

La Dirección de Meteorología e Hidrología amplía su alerta por tormentas eléctricas para catorce departamentos. Afectará a ambas regiones.

Por ABC Color

Lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos, anuncia Meteorología, para la noche de este sábado.

Núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante la noche de hoy.

Lea más: Persiste alerta por tormentas para gran parte del país

Alerta por tormentas para 14 departamentos.
Alerta por tormentas para 14 departamentos.

Departamentos afectados&nbsp;

  1. San Pedro.
  2. Cordillera.
  3. Guairá.
  4. Caaguazú.
  5. Caazapá.
  6. Itapuá.
  7. Misiones.
  8. Paraguarí.
  9. Alto Paraná.
  10. Central.
  11. Ñeembucú.
  12. Amambay.
  13. Canindeyú.
  14. Pte. Hayes.