Persiste alerta por tormentas para gran parte del país

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo aviso de tiempo severo a las 15:37 de este sábado 1 de noviembre, alertando sobre el desarrollo de tormentas eléctricas, lluvias moderadas a fuertes, ráfagas de viento y probabilidad de caída de granizos en varias zonas del país.
Según el reporte, las lluvias y tormentas persisten y continúan formándose nuevas células, por lo que los fenómenos podrían registrarse de forma puntual durante la tarde.
Zonas a ser afectadas por el temporal
La alerta abarca a la Región Oriental y el sur del Chaco.Los departamentos afectados son:
- Asunción
- Central (Norte)
- Concepción (Este y sur)
- San Pedro
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- Itapúa
- Misiones (Sur)
- Alto Paraná
- Ñeembucú (Sureste)
- Amambay
- Canindeyú
- Presidente Hayes (Centro y sur)
Fenómenos esperados
- Lluvias moderadas a fuertes
- Tormentas eléctricas de variada intensidad
- Ráfagas de viento moderadas a fuertes
- Probabilidad de caída de granizos
Recomendaciones
Las autoridades instan a seguir la evolución del tiempo a través de los canales oficiales, ya que el sistema podría ganar intensidad en algunas áreas.
Además, se recomienda tomar ciertas medidas de precaución para prevenir percances:
- Evitar permanecer al aire libre durante tormentas eléctricas.
- No refugiarse bajo árboles.
- Asegurar objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Conducir con precaución por posible reducción de visibilidad y acumulación de agua.