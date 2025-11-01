Persiste alerta por tormentas para gran parte del país

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo aviso de tiempo severo a las 15:37 de este sábado 1 de noviembre, alertando sobre el desarrollo de tormentas eléctricas, lluvias moderadas a fuertes, ráfagas de viento y probabilidad de caída de granizos en varias zonas del país.

Según el reporte, las lluvias y tormentas persisten y continúan formándose nuevas células, por lo que los fenómenos podrían registrarse de forma puntual durante la tarde.

Zonas a ser afectadas por el temporal

La alerta abarca a la Región Oriental y el sur del Chaco.Los departamentos afectados son:

Asunción

Central (Norte)

Concepción (Este y sur)

San Pedro

Cordillera

Guairá

Caaguazú

Caazapá

Itapúa

Misiones (Sur)

Alto Paraná

Ñeembucú (Sureste)

Amambay

Canindeyú

Presidente Hayes (Centro y sur)

Fenómenos esperados

Lluvias moderadas a fuertes

Tormentas eléctricas de variada intensidad

Ráfagas de viento moderadas a fuertes

Probabilidad de caída de granizos

Recomendaciones

Las autoridades instan a seguir la evolución del tiempo a través de los canales oficiales, ya que el sistema podría ganar intensidad en algunas áreas.

Además, se recomienda tomar ciertas medidas de precaución para prevenir percances:

