01 de noviembre de 2025 - 16:05

Persiste alerta por tormentas para gran parte del país

Lluvias, tormentas, temporal en Asunción.
El temporal afecta a 17 departamentos esta tarde. Fernando Romero, ABC Color

Las tormentas ya llegaron a varias zonas del país este sábado y siguen extendiéndose con el correr de las horas. Según el nuevo aviso meteorológico emitido, seguirán registrándose fuertes temporales en gran parte del país. Hay 15 departamentos bajo alerta.

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo aviso de tiempo severo a las 15:37 de este sábado 1 de noviembre, alertando sobre el desarrollo de tormentas eléctricas, lluvias moderadas a fuertes, ráfagas de viento y probabilidad de caída de granizos en varias zonas del país.

Según el reporte, las lluvias y tormentas persisten y continúan formándose nuevas células, por lo que los fenómenos podrían registrarse de forma puntual durante la tarde.

Zonas a ser afectadas por el temporal

La alerta abarca a la Región Oriental y el sur del Chaco.Los departamentos afectados son:

  • Asunción
  • Central (Norte)
  • Concepción (Este y sur)
  • San Pedro
  • Cordillera
  • Guairá
  • Caaguazú
  • Caazapá
  • Itapúa
  • Misiones (Sur)
  • Alto Paraná
  • Ñeembucú (Sureste)
  • Amambay
  • Canindeyú
  • Presidente Hayes (Centro y sur)

Fenómenos esperados

  • Lluvias moderadas a fuertes
  • Tormentas eléctricas de variada intensidad
  • Ráfagas de viento moderadas a fuertes
  • Probabilidad de caída de granizos

Recomendaciones

Las autoridades instan a seguir la evolución del tiempo a través de los canales oficiales, ya que el sistema podría ganar intensidad en algunas áreas.

Además, se recomienda tomar ciertas medidas de precaución para prevenir percances:

  • Evitar permanecer al aire libre durante tormentas eléctricas.
  • No refugiarse bajo árboles.
  • Asegurar objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Conducir con precaución por posible reducción de visibilidad y acumulación de agua.