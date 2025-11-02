Domingo con lluvias dispersas y temperatura elevada

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia un domingo con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas para gran Asunción.

La temperatura para las primeras horas será de 20 grados, la cual se irá elevando con el correr de las horas, llegando a una máxima de 28 grados.

En casi todo el país el panorama se presentará similar, salvo en Concepción y San Pedro, donde se aguardan lluvias con tormentas eléctricas durante la jornada.

Para mañana lunes, en todo el territorio nacional se espera un ambiente cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste y neblinas en las primeras horas.

La temperatura, en las primeras horas de la mañana, será de 20 grados, mientras que la máxima será de 31 grados.