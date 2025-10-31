Anuncian un fin de semana marcado por las lluvias y tormentas

Este viernes, la temperatura será mayoritariamente fresca a cálida, con mínimas en torno a los 15 °C y máximas de hasta 30°C. El cielo permanecerá mayormente nublado a nublado, con vientos del sureste y luego variables.

En cuanto a las lluvias, hoy llegarán de manera dispersa en varias ciudades del territorio nacional como Concepción, San Pedro, Caacupé, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y Fuerte Olimpo.

Lluvias más importantes, el fin de semana

Por otro lado, Meteorología anuncia tormentas eléctricas sobre todo a partir del día sábado, en gran parte del territorio nacional.

Las precipitaciones no generarían descensos marcados de las temperaturas, puesto que todavía se anuncian máximas de hasta 33 °C.

El tiempo inestable continuaría durante el día domingo, con vientos variables, cielos mayormente nublados y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.