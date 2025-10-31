Clima
Anuncian un fin de semana marcado por las lluvias y tormentas

Las lluvias y tormentas se registrarán durante gran parte del fin de semana.
La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) pronostica lluvias dispersas para algunas localidades puntuales este viernes. No obstante, las tormentas se intensificarían durante el fin de semana en gran parte del país. Las temperaturas seguirán siendo frescas a cálidas.

Este viernes, la temperatura será mayoritariamente fresca a cálida, con mínimas en torno a los 15 °C y máximas de hasta 30°C. El cielo permanecerá mayormente nublado a nublado, con vientos del sureste y luego variables.

En cuanto a las lluvias, hoy llegarán de manera dispersa en varias ciudades del territorio nacional como Concepción, San Pedro, Caacupé, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y Fuerte Olimpo.

Lluvias más importantes, el fin de semana

Por otro lado, Meteorología anuncia tormentas eléctricas sobre todo a partir del día sábado, en gran parte del territorio nacional.

Las precipitaciones no generarían descensos marcados de las temperaturas, puesto que todavía se anuncian máximas de hasta 33 °C.

El tiempo inestable continuaría durante el día domingo, con vientos variables, cielos mayormente nublados y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.