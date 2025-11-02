Estas son las cuatro zonas bajo alerta de lluvias y tormentas esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo aviso meteorológico este domingo a las 13:17, en el que advierte sobre lluvias intensas, tormentas eléctricas moderadas, ráfagas de viento y la alta probabilidad de caída de granizo en varios puntos del territorio nacional.

Según el reporte, los núcleos de tormentas persisten sobre el norte de la región Occidental y Oriental, y podrían generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de hoy.

Las áreas afectadas son los departamentos de Concepción, el centro y norte de Amambay, el noreste de Presidente Hayes y el sureste de Alto Paraguay.

Calor en aumento y lluvias dispersas

La meteoróloga Celia Sanguinetti explicó que la probabilidad de lluvias intensas es baja para el resto de la jornada del lunes, aunque no se descartan chaparrones aislados para el martes 4 de noviembre en distintos puntos del país.

En cuanto a las temperaturas, este domingo se presenta cálido y húmedo, con máximas entre 27 y 30°C. Desde el lunes, el ambiente se tornará más caluroso, con valores que oscilarán entre 31 y 34°C en gran parte del territorio nacional.