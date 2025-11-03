Meteorología: calor, neblinas y chaparrones en varias zonas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que en Asunción la jornada comenzará fresca y con neblinas en las primeras horas, mientras que tarde será calurosa y parcialmente nublada.

Los vientos del sureste se mantendrán leves a moderados, ayudando a mitigar el calor en las primeras horas, aunque hacia la tarde el ambiente se tornará más sofocante.

La temperatura mínima esperada es de 18 °C y la máxima alcanzará los 31 °C.

Chaco: calor intenso y cielo nublado

La región Occidental tendrá nuevamente una jornada de mucho calor, con máximas que podrían llegar a 34 °C en Pozo Colorado, Fuerte Olimpo y Mariscal Estigarribia.

El cielo se mantendrá mayormente nublado con vientos variables, y no se descartan chaparrones y tormentas eléctricas aisladas, sobre todo hacia el norte del Chaco.

El amanecer será cálido, con mínimas entre 19 °C y 22 °C, y una tarde de intenso calor que marcará la diferencia con el resto del país.

Fresco al amanecer, chaparrones y cielo variable

Las demás regiones del territorio nacional tendrán un lunes de fresco a cálido, con cielos parcialmente nublados y vientos del sureste predominantes.

Según Meteorología, podrán registrarse chaparrones dispersos y neblinas matinales, especialmente en Concepción, San Pedro y Ciudad del Este.

Las temperaturas mínimas rondarán los 18 °C a 20 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 29 °C y 32 °C, con un ambiente agradable a caluroso en horas de la tarde.