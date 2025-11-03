Clima
03 de noviembre de 2025 - 05:25

Meteorología: calor, neblinas y chaparrones en varias zonas

Imagen de la Costanera Norte de Asunción.
Imagen de la Costanera Norte de Asunción.Luis Lopez Nery Huerta

Este lunes se presenta con un ambiente que irá de fresco a caluroso en gran parte del país. El amanecer estará marcado por neblinas y una sensación agradable, mientras que la tarde traerá aumento de temperatura, especialmente en el Chaco y en el centro del territorio nacional.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que en Asunción la jornada comenzará fresca y con neblinas en las primeras horas, mientras que tarde será calurosa y parcialmente nublada.

Los vientos del sureste se mantendrán leves a moderados, ayudando a mitigar el calor en las primeras horas, aunque hacia la tarde el ambiente se tornará más sofocante.

La temperatura mínima esperada es de 18 °C y la máxima alcanzará los 31 °C.

Chaco: calor intenso y cielo nublado

La región Occidental tendrá nuevamente una jornada de mucho calor, con máximas que podrían llegar a 34 °C en Pozo Colorado, Fuerte Olimpo y Mariscal Estigarribia.

El cielo se mantendrá mayormente nublado con vientos variables, y no se descartan chaparrones y tormentas eléctricas aisladas, sobre todo hacia el norte del Chaco.

El amanecer será cálido, con mínimas entre 19 °C y 22 °C, y una tarde de intenso calor que marcará la diferencia con el resto del país.

Fresco al amanecer, chaparrones y cielo variable

Las demás regiones del territorio nacional tendrán un lunes de fresco a cálido, con cielos parcialmente nublados y vientos del sureste predominantes.

Según Meteorología, podrán registrarse chaparrones dispersos y neblinas matinales, especialmente en Concepción, San Pedro y Ciudad del Este.

Las temperaturas mínimas rondarán los 18 °C a 20 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 29 °C y 32 °C, con un ambiente agradable a caluroso en horas de la tarde.