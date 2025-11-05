Meteorología anuncia lluvias, tormentas y otros fenómenos en estos cinco departamentos

Según la DMH, para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos.
Al respecto, aseguran que núcleos de tormentas continúan su desarrollo sobre el territorio nacional y por esto se registrarían las mencionadas condiciones de tiempo, aunque de “forma puntual” durante esta tarde.
La zona de cobertura corresponde al norte de la región Oriental, al igual que el centro y norte de la región Occidental.
Departamentos afectados
En total, hay cinco departamentos afectados con este último aviso:
- Concepción
- San Pedro
- Amambay
- Centro y norte de Presidente Hayes
- Sur y este de Alto Paraguay
