Siete departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas eléctricas

La Dirección de Meteorología emitió una alerta por tormentas para este miércoles. Indica que son siete los departamentos afectados y anuncia que se puede extender a otras zonas.

Núcleos de tormentas continúan su desarrollo sobre la zona de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante la mañana de hoy, indica el aviso emitido a las 9:58.

Departamentos afectados

Concepción

San Pedro

Amambay

Canindeyú

Pdte. Hayes

Alto Paraguay

Boquerón

Lea más: Pronóstico: ¿en qué horario llegarían las lluvias?

Recomendaciones