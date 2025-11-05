Siete departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas eléctricas

La Dirección de Meteorología emitió una alerta por tormentas para este miércoles. Indica que son siete los departamentos afectados y anuncia que se puede extender a otras zonas.
Núcleos de tormentas continúan su desarrollo sobre la zona de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante la mañana de hoy, indica el aviso emitido a las 9:58.
Departamentos afectados
- Concepción
- San Pedro
- Amambay
- Canindeyú
- Pdte. Hayes
- Alto Paraguay
- Boquerón
Recomendaciones
- Busque refugio inmediatamente en un edificio cerrado o en un vehículo con techo rígido.
- Nunca se refugie bajo árboles (especialmente si están aislados), postes eléctricos o estructuras metálicas, ya que atraen los rayos.
- Aléjese de objetos metálicos, como alambradas, verjas o vías de tren.
- Evite áreas elevadas, como colinas o cimas.
- Aléjese de cuerpos de agua (ríos, lagos, estanques).
- Si no puede encontrar refugio, busque un lugar bajo o una depresión del terreno, y agáchese en cuclillas con la cabeza gacha y los pies juntos, minimizando el contacto con el suelo. No se tumbe en el suelo.
- Si va en grupo, sepárense unos de otros para evitar que la corriente de retorno por tierra se propague entre ustedes